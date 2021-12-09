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  2. Гигин: 30 лет суверенной Беларуси – это годы преодоления последствий Беловежских соглашений

Гигин: 30 лет суверенной Беларуси – это годы преодоления последствий Беловежских соглашений

Сегодня отмечается тридцать лет с момента подписания Беловежских соглашений и распада СССР. Об этом высказался председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».


Крах Советского Союза эксперт назвал крупнейшей геополитической катастрофой. По его словам, это финал длительного и сложного процесса, обусловленного и внутренними, и внешними причинами.

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– Соглашения подписали коммунисты Кравчук, Ельцин и Шушкевич. По сути, они предали партию, которая вывела их наверх, и государство, которому присягали. Нет сомнений в том, что тогдашнее общество было настроено на обновление. Нельзя политические и экономические реформы, тем более такие масштабные, проводить одновременно. А советское партийное руководство это сделало, – отметил он.


Эксперт также подчеркнул:

– 30 лет суверенной Беларуси – это годы преодоления последствий Беловежских соглашений. Не зря наши герб, флаг и гимн уходят корнями к советской символике. Не зря в 1994 году Президентом был избран Александр Лукашенко, который шел на выборы под лозунгами, что мы не должны отрицать советское прошлое. Сегодня Беларусь называют самой советской республикой – это действительно так. Советский строй в БССР был уникален. Я глубоко убежден, что он мог сохраняться и после 91-го. Никаких объективных причин для перестройки не было. Если бы не развернутые в Москве процессы, советско-партийный строй в БССР мог сохраняться и дальше, – считает гость ток-шоу. 

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Фото: Михалевич Диана
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