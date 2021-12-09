Гигин: 30 лет суверенной Беларуси – это годы преодоления последствий Беловежских соглашений

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Крах Советского Союза эксперт назвал крупнейшей геополитической катастрофой. По его словам, это финал длительного и сложного процесса, обусловленного и внутренними, и внешними причинами.– отметил он.Эксперт также подчеркнул:– считает гость ток-шоу.