Гигин: 30 лет суверенной Беларуси – это годы преодоления последствий Беловежских соглашений

Сегодня отмечается тридцать лет с момента подписания Беловежских соглашений и распада СССР. Об этом высказался председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Крах Советского Союза эксперт назвал крупнейшей геополитической катастрофой. По его словам, это финал длительного и сложного процесса, обусловленного и внутренними, и внешними причинами.
Эксперт также подчеркнул:
– 30 лет суверенной Беларуси – это годы преодоления последствий Беловежских соглашений. Не зря наши герб, флаг и гимн уходят корнями к советской символике. Не зря в 1994 году Президентом был избран Александр Лукашенко, который шел на выборы под лозунгами, что мы не должны отрицать советское прошлое. Сегодня Беларусь называют самой советской республикой – это действительно так. Советский строй в БССР был уникален. Я глубоко убежден, что он мог сохраняться и после 91-го. Никаких объективных причин для перестройки не было. Если бы не развернутые в Москве процессы, советско-партийный строй в БССР мог сохраняться и дальше, – считает гость ток-шоу.