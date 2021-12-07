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Гигиенические наборы и развивающие игры для детей – все это сегодня доставили в ТЛЦ представители ЮНИСЕФ

Старший координатор информационной деятельности детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Республике Беларусь Кристина Дулевич пояснила, что ЮНИСЕФ с самого начала ситуации работал в координации с УВКБ ООН и с Международной организацией по миграции через Красный Крест.


– Первая партия помощи была доставлена 19 ноября. Она была сформирована на 75 тысяч белорусских рублей – одеяла, теплая одежда и обувь. Все это в первую очередь было для детей и женщин. Сегодня мы привезли порядка 600 дополнительных гигиенических наборов. По одному на каждую семью, а также детских. Также в гуманитарном грузе есть и развивающе-образовательные наборы. Таких у нас 400. Важно, чтобы дети, пока здесь находятся, не отставали в развитии. 

 Специалист пояснила: представители фонда находятся в ТЛЦ с технической миссией:

– Вместе с коллегой из иракского офиса оценим дополнительные потребности семей и их психологическое состояние, таким образом определим, какая помощь еще нужна в этой ситуации.

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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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