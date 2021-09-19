Гибель беженки из Ирака на белорусско-польской границе: что известно на этот момент

Гражданке Ирака было 39 лет. Она с семьей бежала от войны. Об этом ОНТ рассказал муж погибшей, его зовут Хайдар Каман Абдул Хусейн. Мужчина говорит, что поляки силой буквально выпихнули беженцев со своей территории.
О том, что вблизи деревни Лесное Гродненского района в метре от белорусско-польской границы обнаружено тело женщины неславянской внешности без признаков жизни, сегодня сообщил Госпогранкомитет Беларуси. Как отмечалось в сообщении, вблизи места его обнаружения на контрольно-следовой полосе, оборудованной на польской территории, зафиксированы явные признаки волочения тела из Польши в Республику Беларусь.
Как заявил в эфире телеканала официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский, рядом с телом были родственники. Сейчас они дают пояснения при участии переводчика. Они уже сказали, что польские силовики под угрозой оружия принудили пересечь границу.
На месте продолжают работать следственно-оперативная группа и эксперты. Назначен ряд экспертиз, которые должны дать 100-процентный ответ о причинах смерти женщины. Детям, которые находились рядом, сейчас оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Их поместили в детскую больницу, сообщили в эфире ОНТ.
И - удивительное совпадение - вскоре после сообщения белорусского ГПК в Польше начала распространяться информация о найденных вблизи границы телах трех человек. Детали, конечно, еще предстоит уточнить. Однако сам порядок событий вызывает как минимум вопросы, тем более что подробностей с польской стороны пока не поступает.
Первые кадры с места трагедии - в видеосюжете ОНТ.