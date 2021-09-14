Гейтс считает, что человечество пока не демонстрирует должной готовности к новой пандемии

, – сказал основатель Microsoft.Эта готовность, по его словам, должна включать способность создавать вакцину в течение 100 дней и наличие производственной базы, которая позволит произвести эту вакцину за последующие 100 дней в объемах, обеспечивающих мировую потребность. Для этого нужно больше инвестиций в развитие национальных систем здравоохранения и создание вакцин, подчеркнул Билл Гейтс.