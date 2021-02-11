Геворг Оганнисян: высокое качество белорусских шин позволяет им успешно конкурировать с зарубежными аналогами

Стороны подтвердили готовность продолжить работу по наращиванию поставок шин и иной нефтехимической продукции в Армению., – рассказали подробности встречи в посольстве Беларуси.Генеральный директор ООО «Армяно-Белорусский торговый дом «Ар-Бе» Геворг Оганнисян убежден, что широкий ассортиментный ряд и высокое качество белорусских шин позволяют им успешно конкурировать с зарубежными аналогами.Посол Беларуси Александр Конюк подчеркнул, что деятельность торгового дома «Ар-Бе» вновь активизируется.– отметили в белорусской дипломатической миссии.Фото посольства Беларуси в Армении