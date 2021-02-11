Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Армения Александр Конюк принял участие во встрече председателя концерна «Белнефтехим» Андрея Рыбакова с руководством ООО «Армяно-Белорусский торговый дом «Ар-Бе». Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Ереване.
Стороны подтвердили готовность продолжить работу по наращиванию поставок шин и иной нефтехимической продукции в Армению.
«Одним из актуальных направлений сотрудничества может стать увеличение поставок продукции ОАО «Белшина», – рассказали подробности встречи в посольстве Беларуси.
Генеральный директор ООО «Армяно-Белорусский торговый дом «Ар-Бе» Геворг Оганнисян убежден, что широкий ассортиментный ряд и высокое качество белорусских шин позволяют им успешно конкурировать с зарубежными аналогами.
Посол Беларуси Александр Конюк подчеркнул, что деятельность торгового дома «Ар-Бе» вновь активизируется.
«Стороны согласились провести рабочую поездку белорусских шинников в Ереван для изучения особенностей рынка и интересов армянских потребителей», – отметили в белорусской дипломатической миссии.
Фото посольства Беларуси в Армении
Опубликовано:
210
Геворг Оганнисян: высокое качество белорусских шин позволяет им успешно конкурировать с зарубежными аналогами
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter