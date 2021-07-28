Герою Советского Союза Василию Мичурину на 105-летие вручили поздравление и подарки от Президента

Ветеран на данный момент получает уход в доме-интернате «Комфортная жизнь» после успешно перенесенной операции.
– Вы маяк для всех военнослужащих, для всех граждан нашей страны, символ целеустремленности к защите страны, патриотизма, – отметил Виктор Гулевич, поздравляя Героя Советского Союза.
– Я живу. И жить хочется, – с улыбкой сказал гостям Василий Мичурин.
Отметим, что Василий Мичурин участвовал в Советско-финляндской и Великой Отечественной войнах с первого до последнего их дня. Звания Героя Советского Союза ветеран удостоен за подвиг в бою на Карельском перешейке в начале февраля 1940 года, когда ему было всего лишь 24 года. Василий Мичурин удостоен ряда боевых наград: двух орденов Красной Звезды, орденов Отечественной войны I и II степени, медали «За боевые заслуги». За освобождение Варшавы и бои в Восточной Пруссии он получил второй орден Отечественной войны II степени.
Напомним, что сегодня в Беларуси осталось два Героя Советского Союза – Мичурин Василий Сергеевич и Кустов Иван Ильич.
Лукашенко поздравил Героя Советского Союза Василия Мичурина с юбилеемФото: «Ваяр»