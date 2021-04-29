Героям Великой Победы, посвящается! Танцевально-театральный флешмоб в Минске – стрим

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29 апреля 2021 года в столице Беларуси пройдет танцевально-театральный флешмоб «Героям Великой Победы, посвящается!» Инициаторами мероприятия стали учащиеся Минского государственного профессионально-технического колледжа имени В.Г. Каменского. Участниками флешмоба станут студия колледжа «Флешпост» и учащиеся средних учебных заведений столицы. Историческую реконструкцию под попурри песен военных времен покажут на площадке у Дворца спорта в Минске. Смотрите прямую видеотрансляцию на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!