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Германия согласилась принять 25 тысяч афганских беженцев

Германия готова дать приют 25 тысячам беженцев, покинувших Афганистан. Об этом сегодня сообщило агентство Reuters.


"Люди из уязвимых категорий и беженцы хотят начать новую жизнь в безопасности", – сказано в письме еврокомиссара по вопросам внутренних дел Илвы Юханссон от 9 декабря, которое оказалось в распоряжении Reuters.

Европейский политик призвала страны – члены ЕС выполнить свои обещания по принятию беженцев до 2022 года, в соответствии с которыми 40 тысяч человек должны остаться в Европе.

Согласно документу, 25 тысяч из них расположатся в Германии. В Нидерландах – более трех тысяч, во Франции и Испании – более двух, в Швеции – две тысячи. 

В августе практически одновременно с выводом американских сил из Афганистана радикальное движение "Талибан" захватило власть в стране. Легитимность назначенного им правительства пока не признала ни одна страна. Власть талибов не пользуется всеобщей поддержкой, что увеличило поток беженцев в Европу. 

Фото: pixabay.com
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