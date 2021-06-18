Германия с 25 июня разрешит вакцинированным иностранцам въезжать на территорию страны

Данное правило будет действовать на всех туристов, цель поездки значения иметь не будет. В настоящее время в Германию граждане третьих стран могут приехать только по экстренным причинам.Свидетельство о вакцинации нужно предъявить как полиции, так и авиакомпании. Отмечается, что наличие иммунитета, с точки зрения правительства ФРГ, подтверждают лишь прививки препаратами, признанными в ЕС: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.Уточняется, что показатель распространения COVID-19 в стране продолжает уменьшаться. Однако председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери сообщил о риске заражения населения индийским штаммом коронавируса.уточнил эксперт.Монтгомери считает, что федеральным землям нужно еще раз проверить, не являются введенные ими ослабления карантинных ограничений чрезмерными.обратил внимание Франк Ульрих Монтгомери