С 25 июня привитым двумя дозами вакцины гражданам стран, не входящих в состав ЕС, разрешат въезжать на территорию Германии, передает Deutsche Welle.
Данное правило будет действовать на всех туристов, цель поездки значения иметь не будет. В настоящее время в Германию граждане третьих стран могут приехать только по экстренным причинам.
Свидетельство о вакцинации нужно предъявить как полиции, так и авиакомпании. Отмечается, что наличие иммунитета, с точки зрения правительства ФРГ, подтверждают лишь прививки препаратами, признанными в ЕС: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.
Уточняется, что показатель распространения COVID-19 в стране продолжает уменьшаться. Однако председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери сообщил о риске заражения населения индийским штаммом коронавируса.
– Коварство этой мутации состоит в том, что у ее носителей довольно быстро накапливается большая вирусная нагрузка в горле. Из-за этого они могут заразить других еще до того, как заметят, что болеют сами, – уточнил эксперт.
Монтгомери считает, что федеральным землям нужно еще раз проверить, не являются введенные ими ослабления карантинных ограничений чрезмерными.
– Пока число вакцинированных не достигнет необходимого уровня, риск заражения должен оставаться минимальным, – обратил внимание Франк Ульрих Монтгомери
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Германия с 25 июня разрешит вакцинированным иностранцам въезжать на территорию страны
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