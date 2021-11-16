Германия приостановила сертификацию "Северного потока – 2"

Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода "Северный поток – 2". Об этом пишет РИА Новости.
"Этот филиал должен стать владельцем и оператором немецкой части трубопровода. После чего дочерняя компания должна выполнить требования к независимому оператору согласно закону об энергетической промышленности Германии", – отмечается в пресс-релизе агентства.
В ведомстве заявили, что компания не имеет правовой формы в соответствии с законодательством страны, а лишь создала там отделение для управления проектом.
Процесс возобновится, когда Nord Stream 2 AG передаст основной капитал и персонал "дочке", которая станет владельцем и оператором немецкой части газопровода. Это подразделение должно будет снова подать полный комплект документов для сертификации.