Германия приостановила сертификацию "Северного потока – 2"

– отмечается в пресс-релизе агентства.В ведомстве заявили, что компания не имеет правовой формы в соответствии с законодательством страны, а лишь создала там отделение для управления проектом.Процесс возобновится, когда Nord Stream 2 AG передаст основной капитал и персонал "дочке", которая станет владельцем и оператором немецкой части газопровода. Это подразделение должно будет снова подать полный комплект документов для сертификации.