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Германия отменит бесплатные тесты на коронавирус для непривитых взрослых

В Германии с 1 октября отменят безвозмездное тестирование на коронавирусную инфекцию для непривитых взрослых. Для детей до 17 лет тесты останутся бесплатными, передает издание Focus.


С указанного периода только четыре группы населения смогут бесплатно тестироваться на COVID-19. Также дети в возрасте от 12 до 17 лет и беременные женщины будут проходить тестирование безвозмездно до конца текущего года.

В данные группы входят пациенты, которым противопоказана вакцинация по состоянию здоровья; которые не обладают рекомендациями по проведению прививок; которые имеют типичные для коронавирусной инфекции признаки и которые имеют тесный контакт с гражданами из группы высокого риска, например, в секторе здравоохранения и ухода.

На минувшей неделе эксперты в Германии советовали беременным женщинам и кормящим матерям сделать прививку от COVID-19. Со временем они, скорее всего, будут платить за тест, если откажутся от вакцинации.

Стоимость тестов в стране составляет от 43 евро до 128 евро в зависимости от места прохождения, а экспресс-тестов – от 11 до 45 евро.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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