Германия отменит бесплатные тесты на коронавирус для непривитых взрослых

С указанного периода только четыре группы населения смогут бесплатно тестироваться на COVID-19. Также дети в возрасте от 12 до 17 лет и беременные женщины будут проходить тестирование безвозмездно до конца текущего года.В данные группы входят пациенты, которым противопоказана вакцинация по состоянию здоровья; которые не обладают рекомендациями по проведению прививок; которые имеют типичные для коронавирусной инфекции признаки и которые имеют тесный контакт с гражданами из группы высокого риска, например, в секторе здравоохранения и ухода.На минувшей неделе эксперты в Германии советовали беременным женщинам и кормящим матерям сделать прививку от COVID-19. Со временем они, скорее всего, будут платить за тест, если откажутся от вакцинации.Стоимость тестов в стране составляет от 43 евро до 128 евро в зависимости от места прохождения, а экспресс-тестов – от 11 до 45 евро.