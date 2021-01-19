Власти Германии думают ввести в стране обязательное ношение профессиональных респираторных масок класса FFP2, сообщает ТАСС.
К слову, с 18 января это требование уже действует в магазинах и общественном транспорте Баварии.
Решение об обязательном ношении респираторов во всей стране может быть принято во вторник. Канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудит с главами федеральных земель ужесточение других мер из-за новых штаммов коронавируса: введение комендантского часа, ограничение работы общественного транспорта. Также предусматривается перевод работников предприятий (где это возможно) на удаленный режим работы.
С 16 декабря в ФРГ действуют серьезные ограничения. Закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов, продающих товары первой необходимости. Не работают парикмахерские, музеи, театры, косметические салоны, школьники учатся удаленно.
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц рекомендовал населению вместо обычных медицинских масок носить в общественных местах респираторные. Он объявил об увеличении минимальной дистанции от посторонних до двух метров и призвал работодателей отправить сотрудников работать из дома.
Фото: pixabay.com
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Германия может ввести обязательное ношение респираторов
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