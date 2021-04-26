Герасимов завершил выступление на турнире в Мюнхене, не доиграв матч первого раунда

Сегодня несколько ранее барьер 1/16 финала более чем уверенно преодолел Илья Ивашко (ATP: 107), разгромивший финна Эмила Руусувуори (ATP: 75) – 6:1, 6:2. Но Герасимов провел диаметрально противоположный матч: и по содержанию игры, и по результату.У первой ракетки Беларуси, который был явно не в своей тарелке, мало что получалось, а аргентинец этим грамотно пользовался.В первом сете Пелья угостил Герасимова обидной «баранкой». Да и во второй партии все вполне могло закончиться аналогично. Но Герасимов принял решение не продолжать борьбу.Проходящий на грунте турнир в Мюнхене является одним из этапов подготовки теннисистов к Открытому чемпионату Франции. Из топ-теннисистов на эти соревнования заявились, в частности, Александр Зверев, Каспер Рууд, Аслан Карацев, Филип Крайинович, Николоз Басилашвили и Душан Лайович.