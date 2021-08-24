Герасимов завершил выступление на теннисном турнире в США

Архивное фото

Сейчас эти теннисисты соседствуют в мировом рейтинге. Но француз, который в свои лучшие времена был седьмой ракеткой мира, имеет преимущество в опыте. И похоже, именно это и сказалось в решающие моменты абсолютно равного матча. В обеих партиях судьба победы решалась на тай-брейке – и оба раза на нем преуспел именно Гаске.Впрочем, Герасимов может пенять только на себя, так как по ходу матча он имел пять брейк-пойнтов – и реализовал из них только один. С другой стороны, и французский теннисист использовал лишь один брейк-пойнт из шести.На старте соревнований Егор Герасимов, напомним, обыграл словака Норберта Гомбоша (ATP: 112) – 7:6 (8:6), 3:6, 6:2.Также на турнире в Уинстон-Сейлеме решил выступить Илья Ивашко (ATP: 63). И он, в отличие от Герасимова, еще в деле. В первом круге Ивашко взял верх над итальянцем Андреасом Сеппи (ATP: 88) – 6:4, 6:4. А следующим соперником белоруса будет обладатель одной из самых мощных подач в ATP-туре хорват Марин Чилич (ATP: 36), который несколько лет назад был третьей ракеткой мира.Соревнования в Уинстон-Сейлеме – это последняя возможность проверить свои силы в преддверии Открытого чемпионата США, запланированного на 30 августа – 12 сентября.