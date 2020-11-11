Герасимов уступил Маннарино во втором круге турнира в Софии

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Вчерашний поединок против Виктора Троицки из Сербии (ATP: 196) тоже складывался для первой ракетки Беларуси очень сложно. Но тогда выиграть все-таки удалось – 6:3, 3:6, 6:3. Но с куда более рейтинговым французом Герасимов уже не справился.Матч начался с того, что соперники обменялись брейками – 1:1. Но больше до окончания партии белорус ни одной подачи оппонента взять не смог. А вот Маннарино брейканул еще в пятом гейме, что стало плацдармом для выигрыша сета.По ходу второй партии соперники строго брали геймы на своей подаче, вследствие чего выяснение отношений перетекло на тай-брейк. Он также прошел в крайне упорной и во многом равной борьбе. Но все же француз оказался чуть более собранным в решающие моменты, что позволило ему склонить чашу весов в свою сторону.Отметим, что после окончания карантина и возобновления теннисного сезона Егор Герасимов провел 17 официальных матчей, девять из которых проиграл и восемь выиграл.