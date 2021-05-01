Герасимов уступил Магеру на теннисном турнире в Мадриде

Герасимов здорово вошел в игру и, как следствие, захватил лидерство с брейком – 3:1. Но развить или хотя бы удержать этот перевес он не смог – и, проиграв пять из шести последующих геймов, капитулировал в первом сете.А найти в себе силы для того, чтобы переломить ход матча, белорус, увы, не сумел. Во второй партии он дважды не удержал свою подачу – и сам при этом ни одного брейка ни сделал, что и предопределило поражение.Сегодня несколько позже белорусские любители тенниса еще будут внимательно следить за полуфиналом на соревнованиях из категории ATP 250 с призовым фондом € 419 470 в Мюнхене, в котором Илья Ивашко (ATP: 107) схлестнется с немцем Яном-Леннардом Штруффом (ATP: 44). По пути к этому поединку вторая ракетка Беларуси, начинавший свое продвижение с квалификации, последовательно обыграл Камила Майчрзака из Польши (ATP: 123) (6:4, 7:6), литовца Ричардаса Беранкиса (ATP: 89) (6:2, 3:6, 6:0), финна Эмила Руусувуори (ATP: 75) (6:1, 6:2), американца Маккензи Макдональда (ATP: 127) (6:7, 6:1, 6:2) и, главное, Александра Зверева из Германии (ATP: 6) (6:7, 7:5, 6:3), который был посеян на этом турнире под первым номером. Ивашко впервые в карьере взял верх над игроком из топ-10. До этого он четырежды встречался с теннисистами из первой десятки – и все эти матчи проиграл.Турниры в Мадриде и Мюнхене являются важными этапами подготовки спортсменов к Открытому чемпионату Франции, который пройдет с 30 мая по 13 июня.