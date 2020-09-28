Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.63
EUR: 3.06
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Герасимов проиграл Надалю в первом круге Roland Garros

Герасимов проиграл Надалю в первом круге Roland Garros

Егор Герасимов (ATP: 83) завершил борьбу на Открытом чемпионате Франции, едва ее начав. В первом круге белорусский теннисист потерпел ожидаемое поражение от 12-кратного победителя этого турнира Рафаэля Надаля из Испании (ATP: 2) – 4:6, 4:6, 2:6. Матч продолжался 2 часа 5 минут.





Если бы не жребий, определивший белорусу в соперники по стартовому раунду Короля грунта, Герасимов, пожалуй, мог бы рассчитывать на преодоление двух-трех этапов. Но шансов в игре с Надалем, являющимся одним из главных фаворитов Roland Garros, изначально было мало. И преподнести сенсацию наш теннисист не смог. Хотя сражался достойно. 

Герасимов сделал больше эйсов (8:3) и меньше двойных ошибок (1:2), превзошел испанца в проценте первой подачи (64 на 63) и проценте очков, выигранных у сетки (59 на 55). Но при этом уступил в проценте выигрыша первой (69 на 82) и второй (32 на 65) подачи, сделал меньше виннеров (24:32) и больше невынужденных ошибок (28:20). Кроме того, белорус реализовал лишь один брейк-пойнт из двух, а Надаль показал в этом компоненте действительно гроссмейстерский результат, использовав пять брейк-пойнтов из пяти.



В первом и втором сетах Надаль всего по одному разу взял чужую подачу, чего, впрочем, ему хватило для того, чтобы повести 2:0.

А третья партия и вовсе поначалу пошла не по сценарию испанца, который проиграл два гейма подряд. Но затягивать поединок явно не входило в планы второй ракетки планеты. И взяв шесть геймов кряду, он закрыл сет и матч. 




Две наши теннисистки начали свой путь на Открытом чемпионате Франции накануне. Виктория Азаренко на старте грунтового мейджора не оставила шансов черногорке Данке Ковинич (WTA: 73) – 6:1, 6:2. А Александра Саснович (WTA: 96) сломила сопротивление немки Анны-Лены Фридзам (WTA: 104) – 6:2, 2:6, 6:3.

Завтра свой поединок первого круга основной сетки проведет Арина Соболенко (WTA: 12), которой предстоит встретиться с американкой Джессикой Пегулой (WTA: 60).

Roland Garros, призовой фонд которого составляет 38 миллионов евро, стартовал 27 сентября и продлится до 11 октября.




Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Обычный снимок яблока на Reddit удивил и ошарашил юзеров - фото
Число инфицированных коронавирусом в мире за неделю увеличилось более чем на 2 млн
В Колумбии шесть человек стали жертвами вооруженного столкновения
В результате аварии на предприятии в Центральном Китае погибли 5 человек
Цена нефти Brent увеличилось выше $43 за баррель
Кузина Майкла Джексона продает капельницу со следами его крови
Во Франции потерпел крушение одномоторный самолет - погибли три человека
Гороскоп на 30 сентября
Маэстро Александр Анисимов: мы сделали Государственный симфонический академический оркестр одним из брендов нашей культуры
Премию "Ника" вручат весной 2021 года
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Зомби с мозгами
Щенок чихуахуа спас бодибилдера от депрессии
Ушла из жизни заслуженная артистка Беларуси Тамара Муженко
Волейболисты сборной Беларуси победили голландцев на молодежном ЧЕ
Обострение в Нагорном Карабахе. В чем угроза для региональной и мировой безопасности?
Шесть электродомов до конца года и проект типовой электрической многоэтажки: специалисты – о ближайших перспективах жилищного строительства
Умерла режиссер "Мосфильма" Марина Лузгина
БМЗ отгружает на экспорт более 80% производимой холоднодеформированной арматуры
Новый ректор БГМУ – об инновационном симуляционном центре, университетской клинике и пересмотре учебных программ
В Мексике перевернулся автобус - погибли 13 человек
Суды за первое полугодие рассмотрели около 2 тыс. дел о защите прав потребителей
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Баклан и Людмила
Додона зарегистрировали кандидатом на пост президента Молдовы
Директор агрокомбината «Ждановичи» Григорий Чуйко — о хлебе насущном и актуальных проблемах всего общества
Герасимов проиграл Надалю в первом круге Roland Garros
Алсу умилила сеть трогательным фото с сыном
В Бресте 20 человек подозреваются в нарушении общественного порядка
Школьники столицы получат новые возможности для творчества во внеурочное время
CERT.BY рассказал о новой кампании по заражению вредоносным ПО в байнете
Жилье в Смолевичах, маршруты общественного транспорта, ливневки - на контроле руководства Минска
МВД: на 102 продолжают звонить минчане, возмущенные действиями участников несанкционированных акций
Сергей Рачков: Большое внимание на VII Форуме регионов уделяют вопросам взаимодействия в области транспорта, сельского хозяйства, энергетики
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Пирамида протеста: вид сбоку
«Закон и порядок» да Уотергейтский скандал: почему Трампа сравнивают с Никсоном?
Объекты белорусских строителей – гордость Калужской области
ОДКБ: решить конфликт в Нагорном Карабахе возможно только политико-дипломатическими методами
Ученые Беларуси и России разрабатывают 32 новые союзные научно-технические программы
Минчанин присвоил деньги, которые взял на организацию преступления
Смертельное ДТП на Гомельщине: у таксиста не было допуска к участию в дорожном движении
Принят комплекс мер по защите интересов держателей облигаций "Тамбаза"
Пенсионер из Витебска хранил дома около 17,5 тысяч боевых патронов
Определены победители республиканского проекта "Молодежь – за урожай"
Рунец: горжусь белорусской продукцией, которая представлена по всей России
мнение
Виктория КОХНО
Всему свое время. Детству играть, молодости строить, а зрелости сохранять...
Учреждения образования должны разработать планы по профилактике COVID-19
«Минск» победил «Смолевичи» в матче 25-го тура чемпионата Беларуси по футболу
Михаил Ефремов лично обжаловал свой приговор
Авторы
СКАНИРУЙТЕ