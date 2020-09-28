Герасимов проиграл Надалю в первом круге Roland Garros

Егор Герасимов (ATP: 83) завершил борьбу на Открытом чемпионате Франции, едва ее начав. В первом круге белорусский теннисист потерпел ожидаемое поражение от 12-кратного победителя этого турнира Рафаэля Надаля из Испании (ATP: 2) – 4:6, 4:6, 2:6. Матч продолжался 2 часа 5 минут.
Если бы не жребий, определивший белорусу в соперники по стартовому раунду Короля грунта, Герасимов, пожалуй, мог бы рассчитывать на преодоление двух-трех этапов. Но шансов в игре с Надалем, являющимся одним из главных фаворитов Roland Garros, изначально было мало. И преподнести сенсацию наш теннисист не смог. Хотя сражался достойно.
Герасимов сделал больше эйсов (8:3) и меньше двойных ошибок (1:2), превзошел испанца в проценте первой подачи (64 на 63) и проценте очков, выигранных у сетки (59 на 55). Но при этом уступил в проценте выигрыша первой (69 на 82) и второй (32 на 65) подачи, сделал меньше виннеров (24:32) и больше невынужденных ошибок (28:20). Кроме того, белорус реализовал лишь один брейк-пойнт из двух, а Надаль показал в этом компоненте действительно гроссмейстерский результат, использовав пять брейк-пойнтов из пяти.
В первом и втором сетах Надаль всего по одному разу взял чужую подачу, чего, впрочем, ему хватило для того, чтобы повести 2:0.
А третья партия и вовсе поначалу пошла не по сценарию испанца, который проиграл два гейма подряд. Но затягивать поединок явно не входило в планы второй ракетки планеты. И взяв шесть геймов кряду, он закрыл сет и матч.
Две наши теннисистки начали свой путь на Открытом чемпионате Франции накануне. Виктория Азаренко на старте грунтового мейджора не оставила шансов черногорке Данке Ковинич (WTA: 73) – 6:1, 6:2. А Александра Саснович (WTA: 96) сломила сопротивление немки Анны-Лены Фридзам (WTA: 104) – 6:2, 2:6, 6:3.
Завтра свой поединок первого круга основной сетки проведет Арина Соболенко (WTA: 12), которой предстоит встретиться с американкой Джессикой Пегулой (WTA: 60).
Roland Garros, призовой фонд которого составляет 38 миллионов евро, стартовал 27 сентября и продлится до 11 октября.
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Герасимов проиграл Надалю в первом круге Roland Garros
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Фото: РЕЙТЕР