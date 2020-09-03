Герасимов не смог пробиться в 1/16 финала US Open

Белорусский теннис, увы, продолжает нести потери на US Open. Вслед за Верой Лапко (WTA: 351), проигравшей в 1/32 финала Юлии Путинцевой из Казахстана (WTA: 35) – 3:6, 3:6, борьбу в одиночных соревнованиях завершил Егор Герасимов (ATP: 72). Единственный представитель нашей страны в мужском одиночном разряде во втором круге не справился с австралийцем Джорданом Томпсоном (ATP: 63) – 1:6, 4:6, 6:3, 3:6. Поединок продолжался 2 часа 45 минут.
Перед игрой шансы теннисистов на победу оценивались примерно как равные. Однако первая ракетка Беларуси провел один из самых неудачных матчей за последнее время и потерпел в общем-то закономерное поражение.
Герасимов несколько более качественно вводил мяч в игру с первой подачи (процент – 72 на 64) и чуть лучше действовал у сетки (процент выигранных очков – 58 на 53). Но по всем остальным ключевым статистическим показателям уступил: эйсы – 2:8, двойные ошибки – 6:0, процент выигрыша первой подачи – 67 на 72, второй – 35 на 57, процент реализации брейк-пойнтов – 29 на 36, виннеры – 23:29, невынужденные ошибки – 51:29.
Особенно, конечно, обращает на себя внимание то, что белорус сделал едва ли не в два раза больше невынужденных ошибок, чем австралиец. При такой статистике рассчитывать на положительный исход матча было нереально.
В первом круге Открытого чемпионата США Егор Герасимов (ATP: 72), напомним, одержал во многом неожиданную победу над рейтинговым сербом Душаном Лайовичем (ATP: 24) – 6:1, 4:6, 6:4, 6:4. В карьере белоруса это была пятая виктория над игроком из топ-30 мирового рейтинга.
В отличие от Веры Лапко и Егора Герасимова, Александра Саснович (WTA: 106), которая уже также провела поединок второго круга, с решением задачи по выходу в 1/16 финала справилась. Она оставила не у дел 19-ю ракетку мира Маркету Вондроушову из Чехии, отдав ей всего три гейма – 6:1, 6:2.
Сегодня вечером и завтра ночью по нашему времени будем следить за тем, как свои поединки 1/32 финала проведут еще три белоруски. Ольга Говорцова (WTA: 130) встретится с американкой Слоан Стивенс (WTA: 39). А Арина Соболенко (WTA: 11) и Виктория Азаренко (WTA: 27) оспорят путевку в третий раунд в очном соперничестве.
US Open завершится 13 сентября. В связи с эпидемиологической ситуацией турнир, призовой фонд которого составляет $ 53 400 000, проходит без зрителей на трибунах.
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Герасимов не смог пробиться в 1/16 финала US Open
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Фото: РЕЙТЕР