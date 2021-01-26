Герасимов: КГК показал свою эффективность

Комитет государственного контроля за последнее время показал свою эффективность, Президент отметил определенную динамику в его действиях. Об этом журналистам рассказал Василий Герасимов после назначения на должность председателя КГК. Он также добавил:
– Отдельно было обращено внимание, что действуем исключительно в рамках законодательного поля. Если кого-то наказываем, то наказываем по закону исходя из той ответственности, которая у нас установлена. В частности, это касалось вопросов незаконного финансирования деструктивной деятельности из-за рубежа. Ну и помимо этого было обращено внимание на то, что остаются те классические задачи, которые были перед Комитетом госконтроля.
Прежде всего, это контроль за расходованием бюджетных средств. Глава Комитета госконтроля уточнил:
– Здесь как законность, так и эффективность. Помимо этого было обращено внимание на то, чтобы мы, условно говоря, постарались вычистить те мероприятия, которые в настоящий момент не нужны или не дадут того эффекта, на который мы рассчитываем.
Относительно госсобственности Василий Герасимов пояснил:
– Здесь отдельное поручение Президента Комитету госконтроля – взять все недостроенные объекты и довести до ума.
Председатель Комитета госконтроля отметил планомерное снижение количества проводимых в стране проверок:
– Оно уменьшается не только со стороны Комитета госконтроля. Вы знаете, что мы координируем всю контрольную деятельность в стране. Оно уменьшается и у других. Все это переходит в разряд превентивных мероприятий, которые дают свой положительный эффект.
В числе актуальных также остается задача по устранению излишних посреднических звеньев:
– Президент еще раз обратил на это внимание. Ну и плюс вопросы налогообложения. Уже несколько раз обсуждался вопрос, например, в отношении индивидуальных предпринимателей, которые, по сути, превратились в юрлица, только с минимальными налогами. Плюс все остальные поручения, которые есть, а вы знаете, что комитет как раз контролирует выполнение поручений Президента.
Фото: БЕЛТА
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Герасимов: КГК показал свою эффективность
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