Георгий Гриц рассказал, как относится к введенным против Беларуси санкциям европейский рынок

Георгий Гриц, ректор института повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности «Кадры индустрии» в эфире телеканала ОНТ рассказал, как относятся к введенным против Беларуси санкциям наши зарубежные партнеры:

- Это противостояние политиканства, реальных интересов потребителей, национального бизнеса, я считаю, уже перешло рубикон. Я вижу это по отношению к происходящему со стороны наших зарубежных партнеров. Вот их прямая цитата: «Как можно проллобировать решение не политиков в Брюсселе, а интересы, к примеру, немецкого бизнеса? Ведь если мы уйдем (с белорусского рынка – прим.ред), а нас вынуждают уходить, свято место пусто не бывает. Уже на этот рынок заходят китайцы, русские и другие.

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