Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.98
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Геологоразведка, нефтедобыча и развитие сети зарядных станций. Лукашенко встречается с руководителем "Белоруснефти"

Геологоразведка, нефтедобыча и развитие сети зарядных станций. Лукашенко встречается с руководителем "Белоруснефти"

Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит сегодня рабочую встречу с гендиректором ПО "Белоруснефть" Александром Ляховым. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Telegram-канал "Пул Первого".


"Геологоразведка, нефтедобыча и развитие сети зарядных станций для электромобилей. Первый сегодня встретится с главой "Белоруснефти", – отмечают авторы ресурса.

"Белоруснефть" – государственная  вертикально интегрированная нефтяная компания. Занимает лидирующее положение в топливно-энергетическом комплексе Республики Беларусь.

Основные виды деятельности компании: геологоразведка, добыча нефти и газа, переработка и энергетика, нефтяной сервис, наука и инжиниринг, реализация нефтепродуктов через фирменную сеть нефтебаз и АЗС.

Добываемую нефть компания перерабатывает на нефтеперерабатывающих заводах республики (ОАО "Мозырский НПЗ" и ОАО "Нафтан") и отправляет на экспорт, попутный нефтяной газ перерабатывает на собственном, единственном в Беларуси газоперерабатывающем заводе.

Нефтепродукты "Белоруснефть" реализует на территории Беларуси и за ее пределами.

В состав объединения "Белоруснефть" входят более 40 нефтедобывающих, нефтесервисных, инжиниринговых, проектных, газоперерабатывающих и сбытовых подразделений и предприятий в Беларуси, России, Украине, Венесуэле, Эквадоре, Польше.

В совместных предприятиях за рубежом "Белоруснефть" ведет проекты по добыче нефти, сейсморазведке, нефтяному сервису, инжинирингу. 

Фото из архива БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы