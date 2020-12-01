«Белоруснефть» начала масштабную сейсморазведку в южной части Припятского прогиба

В Гомельской области начались масштабные геолого-разведочные работы. Впервые в истории отечественной нефтедобычи поиски залежей будут вестись в южной части Припятского прогиба.
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Именно это направление считается одним из главных в стратегии нефтяной геологоразведки на ближайшие пять лет. За этот срок полевые сейсморазведочные работы планируется провести на территории площадью около 3000 кв. км. При этом будут охвачены Ельско-Наровлянская, Радомлянская, Николаевская и Выступовичская нефтеперспективные площади в пределах Южной структурной зоны. Территориально это Лельчицкий, Ельский, Наровлянский, Мозырский и Хойникский районы.
– Это те районы, в которых в ближайшие несколько лет будут сосредоточены усилия геологов, – уточняет заместитель генерального директора РУП ПО «Белоруснефть» Петр Повжик. – Именно в этой зоне была найдена первая белорусская нефть. Однако существовавшие на тот момент технологии не позволили получить ее промышленных притоков. Сегодня прогресс шагнул далеко вперед и у нас есть основания прогнозировать открытие месторождений на глубинах более 4000 метров, а также открытие месторождений с легкими запасами нефти. При этом важно отметить сравнительно небольшую удаленность от Мозырского нефтеперерабатывающего завода. В перспективе это позволит сразу же направлять туда всю добытую нефть.
Стратегической программой определены три наиболее перспективных участка – Валавский, Ельский и Радомлянский. По прогнозам специалистов, извлекаемые запасы на данных объектах превышают 14 млн тонн углеводородов. Притоки пластовых флюидов, полученные в ходе испытаний, свидетельствуют о хороших коллекторских свойствах пород. Для процесса нефтедобычи это благоприятный фактор.
На Валавском участке сейсморазведочная партия уже приступила к работам. А с 2023 года планируется начать масштабную реализацию поискового бурения.
Фото: БЕЛТА
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«Белоруснефть» начала масштабную сейсморазведку в южной части Припятского прогиба
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