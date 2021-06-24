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Генсек ООН призвал ввести налог на богатство

По словам Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, это могло бы помочь в финансировании социально-экономического восстановления мира после пандемии, сообщает ТАСС.


Гутерриш отметил, что за год «состояние самых богатых людей мира увеличилось на 5 трлн долларов». Он повторил призыв к правительствам «рассмотреть возможность введения налога солидарности или налога на богатство на состояние этих людей, а также тех, кто получил выгоду от пандемии, чтобы финансировать социально-экономическое восстановление».

Генсек ООН также сказал, что из-за пандемии коронавируса «сотни миллионов человек оказались за чертой бедности», а целые страны столкнулись с угрозой банкротства.
 
Кроме того, Гутерриш подчеркнул, что у половины населения планеты «нет доступа к необходимым услугам здравоохранения».

На днях Всемирная организация здравоохранения опубликовала статистику по заболеваемости коронавирусом в мире. Ознакомиться с ней можно, пройдя по этой ссылке.
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Фото: РЕЙТЕР
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