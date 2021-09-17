Генсек ООН призвал ввести исключения из некоторых санкций против талибов

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал сделать исключения в режиме санкций против талибов, чтобы облегчить взаимодействие с ними, пишет РИА Новости.
Отвечая на вопрос, считает ли он целесообразным исключение «Талибана» из списка террористических организаций, Антониу Гутерриш отметил, что странам –членам ООН решать, когда для этого наступит подходящий момент. При этом Генсек организации напомнил, что выступает за гибкий подход, и указал на то, что в прошлом подобные прецеденты были.
«Как вы знаете, американцы просили о некоторых исключениях для своих собственных переговоров с «Талибаном». Так что я считаю, что мы должны создать условия и обеспечить эффективное распределение гуманитарной помощи», – заявил Антониу Гутерриш.