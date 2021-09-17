Генсек ООН призвал ввести исключения из некоторых санкций против талибов

Отвечая на вопрос, считает ли он целесообразным исключение «Талибана» из списка террористических организаций, Антониу Гутерриш отметил, что странам –членам ООН решать, когда для этого наступит подходящий момент. При этом Генсек организации напомнил, что выступает за гибкий подход, и указал на то, что в прошлом подобные прецеденты были., – заявил Антониу Гутерриш.