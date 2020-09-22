Об этом Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил на общеполитических дебатах высокого уровня 75-й сессии Генассамблеи ООН, пишет ТАСС.
– Мы движемся в очень опасном направлении. Наш мир не может позволить себе будущее, в котором две крупнейшие экономические державы расколют планету и произойдет великий разлом, после которого каждая из этих держав будет иметь свои собственные торговые и финансовые правила, интернет и ресурсы искусственного интеллекта, – сказал он. – Мы должны делать все возможное для того, чтобы избежать новой холодной войны.
Гуттериш добавил, что необходимо любыми средствами избежать геополитических и военных разногласий, которые могут возникнуть в ходе технологического и экономического разделений.
Фото: pixabay.com
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Генсек ООН призвал сделать все возможное, чтобы не допустить холодной войны между США и Китаем
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