Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан прекратить военные действия на границе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Армению и Азербайджан прекратить столкновения на границе, воздерживаться от провокационной риторики и начать деэскалацию конфликта. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.





Глава ООН выразил поддержку действиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ по "урегулированию этой опасной ситуации и поиску мирного решения длительного нагорно-карабахского конфликта",передает ТАСС.

В воскресенье в Баку сообщили о попытке подразделений армии Армении атаковать позиции Азербайджана на Товушском направлении границы. В Минобороны Армении утверждают, что попытку прорыва предприняли азербайджанские военные.

В ходе боев, которые продолжались в ночь на понедельник, погибли четверо азербайджанских военнослужащих, четверо получили ранения. По информации армянской стороны, двое полицейских и трое военнослужащих получили легкие ранения.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992–1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Фото: mil.am





