Генсек ОДКБ: начата подготовка к учениям, которые пройдут вблизи таджикско-афганской границы

На официальном сайте Организации Договора о коллективной безопасности появился комментарий Генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася касательно резкого изменения ситуации в Афганистане.
По словам Генсека организации, стремительное наступление движения «Талибан», переход под его контроль основной части территории страны, включая госграницы и город Кабул, а также фактическая смена власти в Афганистане существенно влияют на обстановку в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности и вызывают глубокую обеспокоенность.
В организации отслеживают то, как развивается ситуация на границе Таджикистана и Афганистана. Главной целью ОДКБ в складывающихся условиях остается обеспечение безопасности государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности. Приоритет в своей деятельности ОДКБ при этом по-прежнему отдает политико-дипломатическим средствам. В случае обострения обстановки и угрозы безопасности Таджикистана для оказания помощи этой стране будут приняты все необходимые коллективные меры, предусмотренные уставными документами, отметил Станислав Зась.
«Сегодня состоялись мои телефoнные перегoворы с министром обoроны Таджикистана Шерали Мирзо и секретарем Совета Безопасности страны Нассрулло Махмудзода. В настоящее время таджикские силoвые структуры пoлностью кoнтролируют обстановку на границе, неoбходимости в задействовании механизмов ОДКБ нет. Уже начата непoсредственная пoдготовка к учениям Коллективных сил ОДКБ, которые в ближайшие месяцы прoйдут вблизи таджикско-афганской границы», – добавил Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности.
Кроме того, он подчеркнул, что ситуация вокруг Афганистана станет одной из главных тем для обсуждения на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая пройдет в середине сентября в Душанбе.
Фото: архив БЕЛТА