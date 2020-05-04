Генсек МПА СНГ: подвиг советского народа в борьбе с фашизмом - общее достояние и главное наследие

Генеральный секретарь Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий подчеркнул, что подвиг советского народа в борьбе с фашизмом — общее достояние и слава, главное наследие. Такое мнение он высказал в связи с запуском к 75-летию Победы специального проекта "Строки памяти", рассказали БЕЛТА в пресс-службе МПА СНГ.

Проект инициирован Молодежной межпарламентской ассамблеей стран СНГ.

— Он неслучайно получил такой живой отклик в странах Содружества. В нем заложены важные для всех наших государств ценности. Великий подвиг советского народа, в тяжелейшей борьбе в едином строю завоевавшего Победу над фашизмом, — это общее достояние и слава, общая память и боль, главное наследие. Важно и то, что "Строки памяти" позволят самой широкой аудитории познакомиться с творчеством национальных поэтов и узнать о выдающихся современниках из стран СНГ, — отметил Дмитрий Кобицкий.

"Строки памяти" — серия поэтических видеопосланий от стран Содружества. В каждом из роликов посвященные войне стихи национальных поэтов вместе с парламентариями читают ветераны, известные писатели, актеры, музыканты, спортсмены, журналисты и студенты. Присоединиться к акции может каждый.

От Беларуси, например, в нем приняли участие председатель Минской городской организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов Анатолий Адоньев, депутат Палаты представителей Марина Васько, олимпийский чемпион Александр Богданович, студентка Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Екатерина Дебелая. Вместе они прочитали отрывок из стихотворения "На Минском шоссе", написанного народным поэтом БССР Аркадием Кулешовым в 1941 году.

В реализацию инициативы внесли свой вклад парламентарии, представители старшего поколения, известные ученые, спортсмены и звезды шоу-бизнеса из Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана. Все ролики проекта можно увидеть на сайте МПА СНГ и на страницах ассамблеи в социальных сетях. Дмитрий Кобицкий выразил надежду, что к проекту присоединятся жители разных стран, в первую очередь молодые, и начатая парламентариями СНГ поэтическая эстафета памяти будет продолжена.

Чтобы принять участие в акции, нужно прочитать на камеру стихотворение национального поэта о Великой Отечественной войне и разместить видео в Instagram, добавив хештег #строкипамятиСНГ. При этом участник акции может направить призыв другому человеку сделать то же самое, указав его аккаунт в описании под публикацией поста с видео. "Можно читать стихотворение самому, а можно сделать проект семейным. Поиск и чтение созвучного настроению произведения объединит детей и родителей, станет данью памяти ветеранам, сделает особенным юбилей Великой Победы, превратится в лучший урок истории и литературы для подрастающего поколения", — убеждены в пресс-службе МПА СНГ. Здесь также напомнили, что 2020-й год объявлен в странах Содружества Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.