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  2. Генпрокурор Украины сообщила, что наркозависимых в стране 1,5 млн человек

Генпрокурор Украины сообщила, что наркозависимых в стране 1,5 млн человек

Количество наркозависимых в Украине может достигать 1,5 млн человек, причем показатель каждый год растет от 8% до 10%, пишет ТАСС.


– Темпы роста наркомании в Украине являются одними из самых высоких в мире, – приводит слова генпрокурора страны Ирины Венедиктовой украинское издание "Общественное".

По словам генпрокурора, ежегодно около тысячи граждан умирают из-за употребления наркотиков.

Чаще всего преступления, связанные с распространением наркотиков, регистрируются в Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях, а также в Киеве.

Фото: pixabay.com
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