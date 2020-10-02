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  2. Генпрокурор: участие в несанкционированной акции влечет как минимум административную ответственность

Генпрокурор: участие в несанкционированной акции влечет как минимум административную ответственность

Об этом Генеральный прокурор Андрей Швед заявил сегодня на первом заседании четвертой сессии Совета Республики:

Андрей Швед. Архивное фото

– Пришел на акцию – будешь привлечен как минимум к административной ответственности.

Андрей Швед подчеркнул, что деятельность органов прокуратуры в этом году станет более активной и предметной в соответствии с требованиями Главы государства.

Генпрокурор напомнил о задаче, поставленной Главой государства перед органами прокуратуры, уже в этом году обеспечить безопасность граждан, законность и надлежащий правопорядок на наших улицах:

– С этой задачей можно справиться только при условии активной и совместной работы не только государственных органов, но и общественных. В первую очередь принимаемые меры будут направлены на обеспечение неотвратимости ответственности организаторов, участников незаконных акций, координаторов деятельности этих мероприятий. Фактическую реализацию уже сегодня получает правило: пришел на акцию – будешь привлечен как минимум к административной ответственности, штрафу и будешь наказан рублем.

Если имеющегося арсенала средств окажется недостаточно, Генеральная прокуратура будет ходатайствовать об установлении более строгой ответственности за правонарушение против общественного порядка, добавил Андрей Швед. По его словам, на отдельном контроле – вопросы возмещения вреда, причиненного противоправными действиями.

– Мы должны своевременно и адекватно реагировать на информационные атаки, вбросы, противопоставить им нашу государственную позицию. Особое внимание будет уделено работе с учащимися и студентами. Надлежит обеспечить безопасность детей, в том числе малолетних, от безответственных действий родителей и других взрослых, которые допускают их присутствие на незаконных протестных акциях, – добавил Генеральный прокурор.

Он отметил также важность недопущения социального напряжения на предприятиях, своевременного устранения возможных предпосылок для конфликтов в трудовых коллективах.

Андрей Швед остановился и на других задачах, стоящих сегодня перед органами прокуратуры. Это соблюдение трудовых прав граждан, обеспечение детского благополучия, надзор за соблюдением законодательства в различных отраслях экономики, противодействие коррупции.

– Подход будет один. Объективная, основанная исключительно на достоверных фактах правовая оценка действий и событий. Но без лишнего формализма, – заключил Генеральный прокурор.
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Фото: Александр КУШНЕР
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