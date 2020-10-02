Генпрокурор: участие в несанкционированной акции влечет как минимум административную ответственность

Андрей Швед. Архивное фото

Андрей Швед подчеркнул, что деятельность органов прокуратуры в этом году станет более активной и предметной в соответствии с требованиями Главы государства.Генпрокурор напомнил о задаче, поставленной Главой государства перед органами прокуратуры, уже в этом году обеспечить безопасность граждан, законность и надлежащий правопорядок на наших улицах:Если имеющегося арсенала средств окажется недостаточно, Генеральная прокуратура будет ходатайствовать об установлении более строгой ответственности за правонарушение против общественного порядка, добавил Андрей Швед. По его словам, на отдельном контроле – вопросы возмещения вреда, причиненного противоправными действиями., – добавил Генеральный прокурор.Он отметил также важность недопущения социального напряжения на предприятиях, своевременного устранения возможных предпосылок для конфликтов в трудовых коллективах.Андрей Швед остановился и на других задачах, стоящих сегодня перед органами прокуратуры. Это соблюдение трудовых прав граждан, обеспечение детского благополучия, надзор за соблюдением законодательства в различных отраслях экономики, противодействие коррупции., – заключил Генеральный прокурор.