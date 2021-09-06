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  2. Генпрокурор России предложил приравнять пропаганду нацизма к экстремизму

Генпрокурор России предложил приравнять пропаганду нацизма к экстремизму

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов предложил приравнять к экстремистской деятельности реабилитацию, оправдание и пропаганду нацизма. Об этом он заявил на международном научно-практическом форуме "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы", который стартовал сегодня, пишет РИА Новости.


По мнению Краснова, это поможет противодействовать перечисленным явлениям. Следует продумать и 
дополнительную правовую регламентацию увековечения памяти мирного населения Советского Союза, подвергшегося изгнанию и истреблению в годы Великой Отечественной войны. 

– Положения действующего закона распространяются только на лиц, погибших при выполнении воинского долга и боевых задач в ходе военных действий, – отметил генпрокурор.

Он считает, что эти меры помогут устранить пробелы в правовом регулировании и будут иметь "важное политическое значение для сохранения исторической памяти и укрепления позиций Российской Федерации на международном уровне по воспрепятствованию фальсификации фактов о деятельности СССР в годы Второй мировой войны". 

Фото: rg.ru
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