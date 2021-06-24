Генпрокурор: представители самопровозглашенной ЛНР по поводу следственных действий с Протасевичем не обращались

Представители самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) по поводу следственных действий с Романом Протасевичем не обращались, сообщил журналистам Генпрокурор Андрей Швед, передает БЕЛТА.
"К нам официально никто не обращался", – сказал Андрей Швед.
Председатель Следственного комитета Дмитрий Гора в общении с журналистами 14 июня отмечал: основанием для того, чтобы представители любых иностранных государств могли участвовать в каких-то следственных, процессуальных действиях с Романом Протасевичем или требовать его выдачи, являются международные запросы, ходатайства, поручения, которые направляются в соответствии с действующими международными правовыми актами и на основании внутреннего законодательства.
В ЛНР в отношении Романа Протасевича возбуждено уголовное дело по подозрению в том, что он в 2014 году добровольно вступил в батальон "Азов", запрещенный в ЛНР, а затем принимал участие в боевых действиях на территории Донбасса.
Фото из архива БЕЛТА
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