Генпрокурор – об убийстве сотрудника КГБ: беспрецедентный случай

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сказал Андрей Швед.Накануне, 28 сентября, в ходе проведения процессуальных действий, санкционированных одним из заместителей Генерального прокурора Беларуси, был убит сотрудник КГБ.– пояснил Андрей Швед. –, – отметил Генпрокурор.По его словам, этот случай еще раз подтверждает: принцип неотвратимости наказания – это тот краеугольный камень, на котором строится работа всех правоохранительных органов.– сказал Генпрокурор.Он заметил, что подобного рода случаи подталкивают правоохранительный блок к большей консолидации, концентрации усилий, активизации работы по пресечению такого рода преступлений.– подчеркнул Швед.