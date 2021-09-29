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Генпрокурор – об убийстве сотрудника КГБ: беспрецедентный случай

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед заявил журналистам, что убийство сотрудника КГБ является беспрецедентным случаем. 

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– Это беспрецедентный случай. Мы неоднократно говорили о том, что идет радикализация действий со стороны лиц, которые посягают на суверенитет нашего государства, общественную безопасность сказал Андрей Швед.

Накануне, 28 сентября, в ходе проведения процессуальных действий, санкционированных одним из заместителей Генерального прокурора Беларуси, был убит сотрудник КГБ. 

– Санкции были даны на проведение ряда процессуальных действий, связанных с проверкой лиц на причастность к терроризму и экстремизму, – пояснил Андрей Швед. – Вчера во время проведения обыска в одном из жилых помещений лицо, которое подозревается в причастности к терроризму, умышленно, целенаправленно произвело выстрел в сотрудника правоохранительных органов, смертельно его ранив. Ответным огнем особо опасный преступник был уничтожен.

– Мы провели проверку этих обстоятельств и пришли к однозначному выводу, что правоохранители действовали строго в рамках закона, адекватно складывающейся обстановке, – отметил Генпрокурор.

По его словам, этот случай еще раз подтверждает: принцип неотвратимости наказания – это тот краеугольный камень, на котором строится работа всех правоохранительных органов. 

– Ни один преступник не уйдет от ответственности, какое бы преступление он ни совершил, – сказал Генпрокурор. 

Он заметил, что подобного рода случаи подталкивают правоохранительный блок к большей консолидации, концентрации усилий, активизации работы по пресечению такого рода преступлений.

– Со стороны Генпрокуратуры мы будем делать все необходимое, чтобы эти действия были жесткие, решительные и в рамках закона, – подчеркнул Швед. 
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