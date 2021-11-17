Генпрокурор о ситуации на границе: это оскал пытавшихся в 2020 году уничтожить Беларусь

- подчеркнул Генпрокурор.Андрей Швед отметил, что необходимые процессуальные решения уже приняты. В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка.После производства определенных экспертных исследований и процессуальных действий ведомство предоставит более подробную информацию., - резюмировал Генеральный прокурор.