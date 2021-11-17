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  2. Генпрокурор о ситуации на границе: это оскал пытавшихся в 2020 году уничтожить Беларусь

Генпрокурор о ситуации на границе: это оскал пытавшихся в 2020 году уничтожить Беларусь

Показали оскал те, кто в прошлом году организовал попытку уничтожения Беларуси. Так Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед в беседе с журналистами оценил ситуацию на белорусско-польской границе, сообщает БЕЛТА.

- Кажется, уже даже самые наивные люди видят и понимают, с кем мы имеем дело. Оценка ситуации однозначно должна быть правовой. И виновные с польской стороны, которые совершают явные противозаконные действия, должны понести ответственность, - подчеркнул Генпрокурор.

Андрей Швед отметил, что необходимые процессуальные решения уже приняты. В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка.

После производства определенных экспертных исследований и процессуальных действий ведомство предоставит более подробную информацию.

- Это будут объективные данные о тех формах и методах травли, попытках уничтожения, которые со своей стороны совершают польские силовики в отношении тех людей, которые находятся на территории Беларуси, - резюмировал Генеральный прокурор.
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