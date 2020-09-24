Швед: работа правоохранительных органов должна быть нацелена на опережение событий и иметь конкретный результат в ближайшее время

Генеральный прокурор обозначил некоторые важные направления для концентрации усилий:Швед рассказал, что органам внутренних дел поручено незамедлительно выявлять таких лиц и сведения о них передавать в органы опеки и попечительства или прокурорам для принятия всех законных мер воздействия для недопущения подобных фактов в дальнейшем.– отметил Генеральный прокурор.Ирина БЕЛАЯ