Швед: работа правоохранительных органов должна быть нацелена на опережение событий и иметь конкретный результат в ближайшее время

Сегодня в Генеральной прокуратуре проходит республиканское координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией. Генеральный прокурор Андрей Швед, общаясь с журналистами, обозначил его основную цель:
– Его основная цель – совместно с правоохранительным блоком, иными компетентными органами и организациями выработать тактику и стратегию действий по реализации поручений Главы государства и обеспечить правопорядок в стране. Проблемные вопросы взаимодействия всех государственных органов в сложившейся обстановке, особенно в части общественной безопасности, нам хорошо известны. В связи с этим особое значение имеет скоординированность нашей работы. Она должна быть нацелена на опережение событий и иметь конкретный практический результат в ближайшее время.
Генеральный прокурор обозначил некоторые важные направления для концентрации усилий:
– Первое – целенаправленная работа по обеспечению неотвратимости наказания организаторов и активных участников протестных акций, возмещению причиненного всеми виновными материального ущерба. Правоохранительные и иные государственные органы ведут работу по установлению всех граждан, совершивших противоправные действия или нарушивших общественный порядок, за период с 9 августа. В этой части намечен и будет реализован комплекс дополнительных мер по активизации работы. С сегодняшнего дня определены четкий алгоритм взаимодействия в целях установления сумм причиненного в ходе незаконных массовых мероприятий ущерба и порядок его взыскания. Подход один: пришел на несанкционированную акцию – будешь наказан рублем. И суммы эти весьма существенны. Второе направление в работе – защита прав и законных интересов несовершеннолетних, вовлеченных родителями и иными лицами в незаконные массовые мероприятия.
Швед рассказал, что органам внутренних дел поручено незамедлительно выявлять таких лиц и сведения о них передавать в органы опеки и попечительства или прокурорам для принятия всех законных мер воздействия для недопущения подобных фактов в дальнейшем.
– Третье – определены формы и методы работы ряда государственных органов, направленные на выявление и пресечение любых видов нарушений закона со стороны молодежи, особенно в учреждениях образования, и потребовано усилить профилактическую и идеологическую работу в молодежной среде. Указаны и иные меры, которые будут реализованы с учетом полномочий и компетенций каждого органа и организации, – отметил Генеральный прокурор.
Ирина БЕЛАЯ
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Швед: работа правоохранительных органов должна быть нацелена на опережение событий и иметь конкретный результат в ближайшее время
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Фото: Александр КУШНЕР