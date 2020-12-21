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  2. Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего посла Беларуси в Аргентине Астапенко

Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего посла Беларуси в Аргентине Астапенко

Ему инкриминировано хищение путем злоупотребления служебными полномочиями.


Как сказано в официальном сообщении ведомства, Генеральная прокуратура рассмотрела поступившие из Министерства иностранных дел материалы в отношении Астапенко В.А. – бывшего Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Аргентинской Республике и Республике Парагвай, Республике Перу, Восточной Республике Уругвай и Республике Чили по совместительству: "Установлено, что подозреваемый путем злоупотребления служебными полномочиями завладел 2393 долларами США, что по курсу Национального банка Республики Беларусь составило 6077 рублей, которые использовал в личных целях. Своими умышленными действиями он причинил ущерб Посольству Республики Беларусь в Аргентинской Республике". В сообщении сказано, что Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Астапенко В. А. по ч. 1 ст. 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь, организацию предварительного расследования которого поручила центральному аппарату Следственного комитета.

Алена Ясина
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Фото: Виталий ГИЛЬ
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