Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего посла Беларуси в Аргентине Астапенко

Как сказано в официальном сообщении ведомства, Генеральная прокуратура рассмотрела поступившие из Министерства иностранных дел материалы в отношении Астапенко В.А. – бывшего Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Аргентинской Республике и Республике Парагвай, Республике Перу, Восточной Республике Уругвай и Республике Чили по совместительству:В сообщении сказано, что Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Астапенко В. А. по ч. 1 ст. 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь, организацию предварительного расследования которого поручила центральному аппарату Следственного комитета.Алена Ясина