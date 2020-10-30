Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье "Акт терроризма" за блокировку железнодорожных путей

Согласно материалам дела, в целях дестабилизации общественного порядка в стране и во исполнение размещенных в интернете призывов в октябре 2020 года на объектах инфраструктуры БЖД имели место многочисленные факты умышленного приведения в непригодное для эксплуатации состояние средств сигнализации и другого транспортного оборудования, которые обеспечивают безопасность железнодорожного движения.Такие действия заведомо для виновных создали опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений, аварий, крушений, наступления иных тяжких последствий, выразившихся в нарушении стабильной работы железнодорожного транспорта.Для организации расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет.