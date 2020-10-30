Генеральная прокуратура сегодня возбудила в отношении неустановленных лиц уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 289 (акт терроризма) и ч. 4 ст. 309 (умышленное приведение в негодность путей сообщения) Уголовного кодекса.
Согласно материалам дела, в целях дестабилизации общественного порядка в стране и во исполнение размещенных в интернете призывов в октябре 2020 года на объектах инфраструктуры БЖД имели место многочисленные факты умышленного приведения в непригодное для эксплуатации состояние средств сигнализации и другого транспортного оборудования, которые обеспечивают безопасность железнодорожного движения.
Такие действия заведомо для виновных создали опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений, аварий, крушений, наступления иных тяжких последствий, выразившихся в нарушении стабильной работы железнодорожного транспорта.
Для организации расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет.
Ирина БЕЛАЯ
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Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье "Акт терроризма" за блокировку железнодорожных путей
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ