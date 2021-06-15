Генпрокуратура возбудила уголовное дело о надругательстве над госфлагом Беларуси

Отмечается, что в ходе ежедневного мониторинга интернета по обнаружению деструктивной информации Генеральная прокуратура установила сведения, которые указывали на признаки преступления – надругательства над Государственным флагом Беларуси. По этому факту возбуждено уголовное дело.Согласно его материалам, фигурантка 1990 года рождения, действуя в группе лиц, не позднее 15 июня 2021 года с использованием компьютерной техники изготовила видеозапись со сценами оскорбительных и кощунственных действий в отношении государственной символики: она и неустановленное лицо бросили флаг на землю, а затем поместили его в контейнер для мусора.Впоследствии видеозапись была размещена в интернете на видеохостинге YouTube. Доступ к ней мог получить любой гражданин без ограничений и препятствий.Противоправные действия квалифицированы по ст. 370 Уголовного кодекса Беларуси.В настоящее время организованы и проводятся неотложные оперативно-разыскные, следственные и иные процессуальные мероприятия по установлению всех подозреваемых.В Генпрокуратуре отметили, что в Беларуси отлажена система фиксации в киберпространстве любых шагов пользователей. При этом органы уголовного преследования обладают достаточными ресурсами для выявления и расследования преступлений, совершенных с использованием интернета. Это позволяет реализовать принцип неотвратимости ответственности.