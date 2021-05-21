Генпрокуратура ведет надзор за расследованием дела о крушении самолета в Барановичах

Отмечается, что для выяснения обстоятельств произошедшего и организации взаимодействия междуподразделениями правоохранительных и иных госорганов на место происшествия выезжала группа прокурорских работников во главе с прокурором Брестской области Виктором Климовым, а в 116-ю штурмовую авиационную базу, расположенную в Лиде, – исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за исполнением законодательства в войсках прокуратуры Гродненской области Антон Пучковский.Напомним, авиакатастрофа произошла под Барановичами 19 мая. При выполнении учебно-тренировочного полета произошло падение военного самолета Як-130. После столкновения воздушного судна с землей погибли два летчика. Главное следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, то есть по ч. 2 ст. 465 УК.