Генпрокуратура: в действиях отдельных политиков Латвии наблюдается преемственность взглядов нацистских преступников

Как рассказали в Генпрокуратуре, согласно архивным документам и показаниям свидетелей действия латышских карателей отличались особой жестокостью и цинизмом. Большинство людей уничтожено путем сожжения, утопления, нанесения ран, которые приводили к долгой и мучительной смерти.
В Генпрокуратуре напомнили, что у военных преступлений нет срока давности, неотвратимость ответственности должна быть обеспечена, другого подхода здесь быть не может.
"Известно, что в ряде стран Европы и Америки проживает около 400 бывших латышских легионеров СС. При этом латвийские власти не только ежегодно чествуют членов этой преступной организации, но и поддерживают публичную связь с ними за пределами страны. Подобного рода встречи должностных лиц государственных органов Латвии с нацистскими преступниками являются обыденным делом. Так, министр иностранных дел Латвийской Республики Эдгард Ринкевич, в отношении которого в Беларуси возбуждено и расследуется уголовное дело за разжигание национальной вражды в связи с надругательством над Государственным флагом Беларуси, во время официального визита в Канаду встречался с членами канадского отделения организации "Ястребы Даугавы", созданной ветеранами латышского легиона СС. В этой связи следует отметить, что уголовное законодательство как Беларуси, так и других стран к составу преступления "Разжигание национальной вражды и розни" относит и деяния, направленные на реабилитацию идеологии нацизма, – отметили в Генпрокуратуре. – Таким образом, в поведении отдельных представителей политической элиты Латвии мы наблюдаем преемственность взглядов нацистских преступников".
Генпрокуратура направит в Латвию запрос об оказании правовой помощи в отношении 22 живых эсэсовцев
Наше надзорное ведомство исходит из того, что латвийские коллеги с почтением отнесутся к сохранению памяти невинно убитых нацистскими карателями жителей Беларуси и окажут правовое содействие в полном объеме. Аналогичные просьбы в отношении латышских палачей направлены в другие государства.