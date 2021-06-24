Генпрокуратура: в действиях отдельных политиков Латвии наблюдается преемственность взглядов нацистских преступников

Как рассказали в Генпрокуратуре, согласно архивным документам и показаниям свидетелей действия латышских карателей отличались особой жестокостью и цинизмом. Большинство людей уничтожено путем сожжения, утопления, нанесения ран, которые приводили к долгой и мучительной смерти.В Генпрокуратуре напомнили, что у военных преступлений нет срока давности, неотвратимость ответственности должна быть обеспечена, другого подхода здесь быть не может.– отметили в Генпрокуратуре.Наше надзорное ведомство исходит из того, что латвийские коллеги с почтением отнесутся к сохранению памяти невинно убитых нацистскими карателями жителей Беларуси и окажут правовое содействие в полном объеме. Аналогичные просьбы в отношении латышских палачей направлены в другие государства.