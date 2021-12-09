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  2. Генпрокуратура: таможенный контроль и охрана госграницы позволяют свести на нет незаконное перемещение леса

Генпрокуратура: таможенный контроль и охрана госграницы позволяют свести на нет незаконное перемещение леса

Представители Генеральной прокуратуры Беларуси в формате видео-конференц-связи провели рабочую встречу с коллегами из Генеральной прокуратуры РФ, на которой обсудили вопросы противодействия контрабандному вывозу лесоматериалов за пределы таможенной границы ЕАЭС. Подробности сообщили в Управлении взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры Беларуси.



«Объемы переработки деловой древесины в Беларуси, а также экспорт продукции лесного комплекса за 5 лет выросли более чем в 2,5 раза. При этом действенный таможенный контроль и охрана государственной границы позволяют свести на нет факты незаконного перемещения через границу лесоматериалов без уплаты таможенных пошлин», – отметила начальник управления по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов Генпрокуратуры Беларуси Марина Попова.

Она обозначила важность развития биржевой торговли как единственного механизма продажи лесоматериалов, который «способствует прозрачности рынка и препятствует реализации серых схем». Марина Попова напомнила, что в Беларуси с августа текущего года «действует Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины, что позволяет в online-режиме дистанционно отследить весь процесс ее заготовки и перевозки».

В рамках мероприятия обсуждались аспекты борьбы с незаконными заготовкой и оборотом древесины, практика прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере экспорта леса и лесоматериалов, включая нормативно-правовое регулирование экспорта необработанной древесины.

«Обмен опытом позволил выявить проблемные вопросы правоприменительной практики при осуществлении надзора за исполнением законодательства в сфере заготовки древесины и ее вывоза за пределы таможенной границы ЕАЭС без переработки, определить пути их решения, в том числе в рамках сотрудничества надзорных ведомств», – заключили в Генпрокуратуре Беларуси. 
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Фото: Виталий ГИЛЬ
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