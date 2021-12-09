Генпрокуратура: таможенный контроль и охрана госграницы позволяют свести на нет незаконное перемещение леса

– отметилаОна обозначила важность развития биржевой торговли как единственного механизма продажи лесоматериалов, который «способствует прозрачности рынка и препятствует реализации серых схем». Марина Попова напомнила, что в Беларуси с августа текущего года «действует Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины, что позволяет в online-режиме дистанционно отследить весь процесс ее заготовки и перевозки».В рамках мероприятия обсуждались аспекты борьбы с незаконными заготовкой и оборотом древесины, практика прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере экспорта леса и лесоматериалов, включая нормативно-правовое регулирование экспорта необработанной древесины.заключили в Генпрокуратуре Беларуси.