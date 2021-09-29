Генпрокуратура: сотрудники КГБ действовали в соответствии с законодательством

Установлено, что этот гражданин подозревался в совершении особо опасных преступлений, связанных с терроризмом. Сотрудники КГБ с понятыми на основании постановления о проведении обыска, санкционированного заместителем Генерального прокурора, прибыли к жилищу подозреваемого.При подготовке к проведению процессуального действия сотрудники представились жильцам квартиры представителями правоохранительных органов.Неоднократные требования открыть дверь и впустить в жилище, предупреждения о вскрытии запирающих устройств хозяин проигнорировал. После чего правоохранители на законных основаниях вскрыли дверь и вошли в квартиру. Там подозреваемый дважды выстрелил в сотрудников КГБ из огнестрельного оружия, причинив одному из стражей закона огнестрельное ранение, повлекшее смерть.Сотрудники КГБ, действуя на основании закона об органах государственной безопасности, исходя из сложившейся обстановки, в ответ на вооруженное нападение применили огнестрельное оружие, причинив преступнику повреждения, от которых он скончался.Прокурорской проверкой установлено, что сотрудники КГБ действовали в пределах предоставленных прав и в соответствии с законодательством.