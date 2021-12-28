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Генпрокуратура России призвала ликвидировать общество "Мемориал"

Представитель Генеральной прокуратуры России попросила Верховный суд ликвидировать Международное историко-просветительское общество "Мемориал" (признано в РФ НКО-иноагентом) в связи с систематическим игнорированием им законов и дискредитацией органов государственной власти. Об этом информирует ТАСС.  

Фото: РИА Новости

В обоснование иска о ликвидации международного "Мемориала" прокурор заявила, что общество не собиралось и не собирается придерживаться российского законодательства, предпочитая организовывать масштабные информационные кампании, дискредитирующие органы государственной власти России.

Представитель прокуратуры выступила в прениях по итогам рассмотрения иска в Верховном суде. Она заявила, что в ходе процесса было установлено, что "Мемориал" осуществляет свою деятельность с грубыми и осознанными нарушениями закона.

- "Мемориал" создает лживый образ СССР как террористического государства и очерняет память о Великой Отечественной войне. Мы вынуждены наблюдать за попытками реабилитировать нацистских преступников. Это потому, что кто-то за это платит. И это подлинная причина того, почему "Мемориал" так тщательно борется против того, чтобы открыто называть себя иноагентом, - заключила прокурор.

Генпрокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации международной организации "Мемориал", признанной в России НКО-иноагентом, за нарушение закона об иноагентах. Одновременно московская прокуратура направила аналогичный иск в отношении российского правозащитного центра "Мемориал", также признанного иноагентом.
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