Генпрокуратура России призвала ликвидировать общество "Мемориал"

В обоснование иска о ликвидации международного "Мемориала" прокурор заявила, что общество не собиралось и не собирается придерживаться российского законодательства, предпочитая организовывать масштабные информационные кампании, дискредитирующие органы государственной власти России.Представитель прокуратуры выступила в прениях по итогам рассмотрения иска в Верховном суде. Она заявила, что в ходе процесса было установлено, что "Мемориал" осуществляет свою деятельность с грубыми и осознанными нарушениями закона., - заключила прокурор.Генпрокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации международной организации "Мемориал", признанной в России НКО-иноагентом, за нарушение закона об иноагентах. Одновременно московская прокуратура направила аналогичный иск в отношении российского правозащитного центра "Мемориал", также признанного иноагентом.