Генпрокуратура: расследование уголовного дела по факту смерти Романа Бондаренко приостановлено

– сказано в сообщении ведомства.Отмечается, что в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 247 Уголовно-процессуального кодекса и после приостановления производства по делу принимаются меры по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.