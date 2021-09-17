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Генпрокуратура: расследование уголовного дела по факту смерти Романа Бондаренко приостановлено

Расследование уголовного дела по факту смерти минчанина Романа Бондаренко 12 ноября 2020 года приостановлено, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Генпрокуратуру.  


– Расследование уголовного дела по факту смерти Романа Бондаренко приостановлено на основании п. 1 ч. 1 ст. 246 Уголовно-процессуального кодекса Беларуси по причине неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, – сказано в сообщении ведомства. 

Отмечается, что в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 247 Уголовно-процессуального кодекса и после приостановления производства по делу принимаются меры по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
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Фото: Виталий ГИЛЬ
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