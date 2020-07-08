Об этом стало известно сегодня в суде по масштабному уголовному делу о даче и получении взяток. Обвиняемых в этой истории 16, 12 из них содержатся под стражей.
"В связи с обнаружением у обвиняемых Касперовича, Подгорного, Втюрина и Сиводедова в ходе досудебного производства значительного объема имущества, стоимость которого может превышать размер дохода, полученного из законных источников, Генпрокуратурой в соответствии со статьями 36 и 40 закона "О борьбе с коррупцией" организована проверка соблюдения требований законодательства о борьбе с коррупцией при получении обвиняемыми данного имущества. В настоящее время проверка не завершена", - сказал в суде госбвинитель.
Документ с такими сведениями за подписью заместителя Генерального прокурора был приобщен к материалам дела.
Фигуранты, в отношении которых проводится проверка,свою вину по предъявленному по делу обвинению признают.
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Генпрокуратура проверяет законность получения "значительного объема имущества" четырьмя фигурантами "дела банкиров"
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