На основании Договора между Республикой Беларусь и Республикой Польша о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, трудовым и уголовным делам от 26 октября 1994 года Генеральная прокуратура Республики Беларусь направила в адрес Министерства юстиции Республики Польша просьбу о заключении под стражу и выдаче граждан Республики Беларусь Путило Степана Александровича и Протасевича Романа Дмитриевича для привлечения к уголовной ответственности. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.
Фото из архива.
Уголовное дело в отношении названных граждан расследуется управлением Следственного комитета по г.Минску.
Им инкриминированы преступления, предусмотренные ч.1 и ч. 2 ст. 342, ч. 1 и ч. 3 ст. 293, ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса: организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти и повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений и организаций, а также обучение и иная подготовка лиц для участия в таких действиях; организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти, а также обучение и иная подготовка лиц для участия в таких массовых беспорядках; умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц.
По имеющейся информации, данные граждане находятся на территории Польши в Варшаве.
В отношении Степана Путило и Романа Протасевича в рамках белорусского уголовного дела применена мера пресечения в виде заключения под стражу, они объявлены в розыск.
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Генпрокуратура обратилась в Минюст Польши с просьбой о выдаче Путило и Протасевича
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ