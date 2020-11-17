Генпрокуратура обратилась в Минюст Польши с просьбой о выдаче Путило и Протасевича

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Уголовное дело в отношении названных граждан расследуется управлением Следственного комитета по г.Минску.Им инкриминированы преступления, предусмотренные ч.1 и ч. 2 ст. 342, ч. 1 и ч. 3 ст. 293, ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса: организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти и повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений и организаций, а также обучение и иная подготовка лиц для участия в таких действиях; организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти, а также обучение и иная подготовка лиц для участия в таких массовых беспорядках; умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц.По имеющейся информации, данные граждане находятся на территории Польши в Варшаве.В отношении Степана Путило и Романа Протасевича в рамках белорусского уголовного дела применена мера пресечения в виде заключения под стражу, они объявлены в розыск.