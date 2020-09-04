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Генпрокуратура о призывах обучать детей на дому: такая практика имеет негативные моменты

Практика дистанционного обучения детей на дому за рубежом и в Беларуси, в том числе в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки, показала ряд особенностей и негативных моментов. Об этом говорится в сообщении, появившемся в Telegram-канале надзорного ведомства в связи с призывами к родителям о переводе детей на домашнее обучение.


На отдельных Telegram-каналах взрослым предложено отказаться от того, чтобы дети посещали учреждения образования, и самостоятельно заниматься со своим ребенком. Утверждается, что такая форма обучения законна и предпочтительна для развития ребенка. Генпрокуратура опровергает это заявление, приводя конкретные доводы.

Так, при обучении на дому родителям нужно постоянно контролировать этот процесс, иначе могут быть трудности с организацией режима дня и питания ребенка, дисциплиной. Семья может столкнуться с дополнительными материальными затратами. Практические уроки, например, химия, физика, география, биология, музыка, физкультура, требуют специального оборудования, которого дома, как правило, нет. Более того, родителям не могут быть доступны все сферы знания, поэтому невозможно организовать качественное обучение по предметам. Ребенок реально изолирован, из-за чего у него плохо формируются навыки социальной коммуникации, в том числе с противоположным полом, а также опыт разрешения конфликтов и проблем, нет возможности реализовать лидерские способности. Кроме того, несмотря на современные информационно-коммуникационные технологии, затруднительны полноценное общение учителя с учеником и качественное усвоение материала.

Вместе с тем согласно ст.160 Кодекса об образовании получение общего среднего образования на дому организуется для учащихся, которые по медицинским показаниям временно или постоянно не могут посещать школу. Перечень медпоказаний утвержден постановлением Министерства здравоохранения от 26 мая 2011 года № 44. А в соответствии со ст. 167 Кодекса одаренные и талантливые учащиеся (а также учащиеся, которые по уважительным причинам не могут постоянно или временно посещать учебные занятия, проходить в установленные сроки аттестацию) могут обучаться на дому на основе индивидуального учебного плана, разрабатываемого учреждением общего среднего образования. При этом уважительность причины подтверждается документально.

Надзорное ведомство сообщает, что родителям нужно учитывать и знать, что к тем из них, кто препятствует получению ребенком общего базового образования в любой его форме, государство, исходя из интересов несовершеннолетнего, может принять определенные меры. С родителями в таких случаях проводятся разъяснительные беседы. Если ситуация не меняется, включается правовой механизм предупреждения семейного неблагополучия. В Генпрокуратуре также добавили, что воспрепятствование родителями получению детьми общего среднего образования в любой его форме – один из критериев социально опасного положения.

Родителям рекомендуется скептически относиться к часто непроверенной и недостоверной информации из Telegram-каналов и доверять официальным источникам.
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Фото: Александр КУШНЕР
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