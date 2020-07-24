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  2. Генпрокуратура: никаких действий, направленных на лишение супругов Цепкало родительских прав, органы не предпринимали

Генпрокуратура: никаких действий, направленных на лишение супругов Цепкало родительских прав, органы не предпринимали

Генеральная прокуратора  не посещала школу, где учатся дети супругов Цепкало, и не предпринимала никаких действий, направленных на лишение их родительских прав. Об этом сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры.

"Сегодня ряд интернет-ресурсов опубликовал информацию, полученную от экс-претендента в Президенты Республики Беларусь Валерия Цепкало и его супруги, о якобы проводимой прокуратурой работе по лишению Вероники Цепкало родительских прав. Эти сведения являются недостоверными", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что представители прокуратуры школу, где учатся дети супругов Цепкало, не посещали. 

"Никаких действий, направленных на лишение Валерия или Вероники Цепкало родительских прав, органы прокуратуры не предпринимали ввиду отсутствия поводов и оснований", - отметили в ведомстве.
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