Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении группы анархистов

, – говорится в сообщении ведомства.Как сообщили ранее в Госпогранкомитете, группа анархистов была задержана 28 октября 2020 года вблизи украинской границы в районе населенного пункта Забозье Ельского района. У задержанных обнаружили две единицы огнестрельного оружия с боеприпасами, боевую ручную гранату, травматический пистолет и патроны к нему, холодное оружие и баллончики с перцовым газом, форму и рюкзаки военного образца, палатки, саперную лопату, топор, фонари. Кроме того, при себе они имели ноутбуки и планшеты, GPS-трекеры, видеорегистраторы, фотокамеру, флеш-накопители, сим-карту украинского сотового оператора, средства радиосвязи с гарнитурами скрытого ношения, другую специальную экипировку и снаряжение, продукты питания, банковские карты и денежные средства в различных валютах.В Госпогранкомитете тогда сообщали, что именно эти люди устроили нападение на здание ГАИ в Мозыре 28 октября прошлого года., – отметил представитель комитета Антон Бычковский.