Генпрокуратура направила в суд уголовное дело об истязании и убийстве ребенка

Иностранный гражданин 1987 года рождения обвиняется в истязании малолетних пасынка и падчерицы 2013 и 2012 года рождения, а также убийстве мальчика.Согласно материалам дела иностранец с 1 ноября 2019 года по 22 мая 2020 года дома в Минске создавал вредные для здоровья и жизни детей условия. Это было обусловлено личной неприязнью. Мужчина подвергал их особым физическим и психическим страданиям, избивал. 22 мая обвиняемый бил своего пасынка руками и ногами. Мальчик скончался месте. Это происходило на глазах падчерицы – родной сестры умершего ребенка.По факту смерти ребенка прокуратура Фрунзенского района Минска провела проверку исполнения законодательства о защите прав и интересов несовершеннолетних. Были установлены формализм, несогласованность действий субъектов профилактики, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей должностными лицами заинтересованных органов и организаций. Например, вскрыты факты фиктивного обследования детей в территориальной поликлинике, без их осмотра, обнаружены признаки халатности в работе должностных лиц учебных заведений. Есть нюансы и в работе участкового инспектора милиции, к служебным обязанностям которого относится выявление семей, в которых дети находятся в социально опасном положении.По итогам рассмотрения представления прокуратуры района должностные лица соответствующих субъектов профилактики привлечены к дисциплинарной ответственности, отдельные сотрудники уволены, разработаны дополнительные меры по неукоснительному соблюдению законодательства о государственной защите детей в неблагополучных семьях.Обвиняемый и его супруга лишены родительских прав.